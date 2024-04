GR: camion si scontra con un’automobile in galleria Silvaplana

(Keystone-ATS) Scontro frontale tra un camion e un’auto ieri mattina, poco dopo le 5.00, nel galleria di Silvaplana (GR). Tutte le persone coinvolte – l’autista 30enne del mezzo pesante, il conducente 41enne della vettura e il suo passeggero 23enne – hanno ricevuto cure mediche.

Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale grigionese, precisando che i due conducenti sono poi stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Samedan (GR) per un controllo.

Stando ai primi accertamenti, il camion stava scendendo dal passo dello Julier verso St. Moritz (GR), quando per motivi che un’inchiesta dovrà stabilire ha invaso la corsia opposta entrando nel tunnel di Silvaplana e si è scontrato con l’automobile che stava salendo normalmente in direzione del passo.

A seguito dell’incidente e per consentire lo sgombero dei veicoli, la galleria è stata chiusa per cinque ore. Per ridurre al minimo i disagi al traffico, durante questo periodo è stata attivata una deviazione a doppio senso di marcia attraverso la vecchia strada cantonale, precisa ancora la polizia.