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GR: Carmelia Maissen presiederà il Governo retico dal 2027

Keystone-SDA

Stamattina il Gran Consiglio ha eletto la nuova presidente del Governo grigionese. Si tratta della Consigliera di Stato del Centro Carmelia Maissen. Il vicepresidente sarà il socialista Peter Peyer.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La direttrice del Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è stato eletta con 99 voti su 116. La 49enne di Castrisch in Surselva è parte dell’esecutivo cantonale dal 2023. Domenica è stata riconfermata per i prossimi quattro anni. A partire dall’anno prossimo presiederà per la prima volta il Governo.

Il Parlamento, composto da 120 membri, ha eletto anche il vicepresidente, ovvero il direttore del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità con 110 voti su 119. Il 60enne di Trin è entrato in Governo nel 2018 e nel 2027 inizierà il suo terzo e ultimo mandato.

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