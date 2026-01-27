GR: carnevale Lingera, confermate le misure antincendio

Oltre 20'000 visitatori in cinque giorni, tra capannoni, tendine e cortei. In vista dell’edizione 2026 del Carnevale Lingera di Roveredo (GR), la sicurezza antincendio rappresenta uno dei nodi organizzativi principali, sottoposto ai controlli della polizia del fuoco del Canton Grigioni.

(Keystone-ATS) Le prescrizioni antincendio non rappresentano una novità introdotta recentemente, ma fanno parte da anni dello standard applicato alla manifestazione. Lo hanno spiegato oggi gli organizzatori del Carnevale Lingera di Roveredo durante una conferenza stampa. La polizia del fuoco grigionese effettua sopralluoghi prima dell’apertura del villaggio carnevalesco, verificando nel dettaglio materiali utilizzati, vie di fuga, impianti elettrici, illuminazione di emergenza e dotazioni di sicurezza.

Il villaggio Lingera, che comprende un capannone principale, diverse tendine e spacci di bevande e cibo, dispone di quattro vie di fuga chiaramente segnalate e presidiate dal personale di sicurezza. Particolare attenzione viene riservata ai materiali decorativi, che devono rispettare precise norme di infiammabilità, così come alla disposizione degli spazi interni e dei tavoli, regolamentata in modo puntuale. Anche gli impianti elettrici e quelli a gas degli spacci vengono controllati e devono essere certificati poco prima dell’inizio della manifestazione. Tutti i carri e i gruppi che partecipano al corteo mascherato devono inoltre essere dotati di estintori, anch’essi sottoposti a verifica prima della sfilata.

Conseguenze per chi non rispetta le prescrizioni

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, la polizia del fuoco del Canton Grigioni non delega questi controlli a enti o società private, ma interviene direttamente con propri funzionari, che possono imporre adeguamenti immediati prima dell’apertura al pubblico. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, la struttura o lo spaccio non viene autorizzato all’esercizio.

Con una durata di cinque giorni e un’affluenza che supera regolarmente le 20’000 presenze complessive, il Carnevale Lingera rappresenta uno degli eventi popolari più importanti della Svizzera italiana. Anche per questo, hanno sottolineato gli organizzatori, il rispetto delle norme antincendio e di sicurezza strutturale è considerato una condizione imprescindibile per garantire lo svolgimento della manifestazione e la tutela del pubblico.