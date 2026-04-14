GR: Centro contro iniziativa “No a una Svizzera da 10 milioni!”

La sezione grigionese del Centro si allinea alle raccomandazioni di voto espresse a fine marzo dal partito nazionale riguardo alle votazioni del 14 giugno: viene respinta l'iniziativa dell'UDC "No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)", mentre trova sostegno la modifica della legge sul servizio civile.

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(Keystone-ATS) I delegati hanno respinto ieri sera a Trun (GR) la proposta democentrista quasi all’unanimità, con 45 voti contro 1 e 3 astenuti, indica in una nota odierna la formazione politica. Essa “affronta sì una questione legittima, ma quella avanzata non rappresenta una soluzione: è una strada sbagliata e rischiosa”, afferma il Consigliere di Stato Marcus Caduff, citato nel comunicato. La settimana scorsa il Governo retico si era espresso contro la modifica costituzionale promossa dall’UDC, sottolineando che il Cantone rischierebbe un “duplice effetto negativo”: crescita della popolazione molto più contenuta rispetto alla media nazionale e rapido invecchiamento, aveva detto in quell’occasione Caduff.

Ampio sostegno invece alla revisione della legge sul servizio civile. La candidata al Governo Aita Zanetti ha sostenuto la necessità di rafforzare gli effettivi dell’esercito e della protezione civile, evidenziando come l’attuale contesto internazionale richieda maggiori investimenti nella difesa.