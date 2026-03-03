GR: chi sporca alla Maratona engadinese rischia l’eliminazione

Keystone-SDA

Per la prima volta alla partenza della 56esima Maratona engadinese a Maloja, lungo il tracciato di 42 chilometri e al traguardo a S-chanf, verranno create delle zone per i rifiuti. Gli organizzatori lanciano così la lotta al littering.

2 minuti

(Keystone-ATS) “Gettare rifiuti al di fuori delle zone di smaltimento può comportare la squalifica”, scrivono in un comunicato i responsabili del più grande evento sportivo di massa in Svizzera, in calendario domenica prossima. I partecipanti potranno gettare confezioni, bicchieri e altri oggetti solo nelle nuove zone per i rifiuti e in quelle di ristoro, che saranno segnalate da appositi cartelli.

Gli obiettivi sono due: preservare la natura e semplificare lo smaltimento dell’immondizia dopo la corsa. “Al termine della gara svolgeremo per la prima volta un’azione di clean up lungo tutto il tracciato”, ha spiegato Menduri Kasper, direttore della Maratona engadinese, a Keystone-ATS.

Cere fluorate vietate, test potenziati

I partecipanti rischiano la squalifica anche se usano la sciolina fluorata, vietata dal 2024. “La violazione di questo divieto sarà punita con la squalifica dalla gara e un blocco alla partecipazione per due anni”, scrivono gli organizzatori. Quest’anno gli atleti potranno testare gratuitamente gli sci da giovedì a sabato al centro di sci di fondo a Pontresina.

I ricercatori dell’Istituto federale di ricerca e prova dei materiali (Empa) hanno pubblicato lo scorso novembre uno studio riguardante le scioline contenenti PFAS. Malgrado il divieto, l’anno scorso sono state rilevate concentrazioni di queste “sostanze chimiche eterne” sulla linea di partenza sul lago di Sils a Maloja. Dopo due chilometri, la quantità di PFAS rimasta nella neve era già notevolmente diminuita, poiché gli sci perdono rapidamente il rivestimento di sciolina fluorurata a causa dell’abrasione.

Gli effetti dei PFAS sulla salute non sono ancora del tutto chiari, ma sono associati a una serie di patologie, dai danni agli organi al cancro.