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GR: ciclista ferita gravemente dopo scontro con autopostale

Keystone-SDA

Una ciclista ha riportato ferite gravi dopo essersi scontrata ieri con un autopostale sulla strada fra Furna e Pragg-Jenaz (GR) in Prettigovia. La 32enne è stata trasportata all'Ospedale cantonale di Coira.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo scontro è avvenuto verso le 16.20 di ieri pomeriggio. La ciclista stava viaggiando da Furna verso Pragg-Jenaz, quando in una curva stretta e con poca visibilità si è scontrata frontalmente con un autopostale. A bordo non c’erano passeggeri, scrive oggi la polizia cantonale dei Grigioni.

In attesa dell’arrivo della Rega, la donna è stata presa in carico da due soccorritori che per caso si trovavano sul posto.

I motivi della collisione, scrive oggi la Polizia cantonale dei Grigioni, non sono ancora chiari. Le forze dell’ordine stanno quindi indagando sulle cause dell’incidente.

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