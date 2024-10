GR: Coira presenta nuova ubicazione per la stanza del consumo

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) A Coira la stanza per il consumo controllato di stupefacenti dovrebbe essere realizzata nel quartiere Welschdörfli. Lo ha confermato oggi il municipale Patrik Degiacomi a Keystone-ATS. I residenti sono stati informati ieri sera.

I funzionari della città di Coira e del Cantone hanno annunciato durante una serata informativa che nello stabile dell’ex club “Palazzo” nel quartiere Welschdörfli dovrebbe venir costruito il locale per il consumo controllato di stupefacenti. La notizia è stata anticipata oggi dalle pagine del quotidiano Südostschweiz. La struttura con pista da bowling è chiusa dall’inizio di quest’estate.

La proposta presentata ieri sera è quella che attualmente viene favorita dalla città, ha dichiarato il municipale responsabile del Dicastero istruzione, società e cultura, Patrik Degiacomi (PS), a Keystone-ATS. Il nuovo posto si trova più vicino allo Stadtgarten, il parco dove attualmente si trovano i tossicodipendenti. Questo, secondo Degiacomi, è uno dei vantaggi di questa nuova opzione sulla Seilerbahnweg 7.

“Non si tratta di una zona residenziale ed è lontana da strutture scolastiche o parchi giochi. E un altro grande vantaggio è che si tratta di un edificio esistente”, continua Degiacomi. I locali sono infatti sufficientemente grandi da poter ospitare l’intera struttura.

Probabile opposizione

In origine il locale per i tossicodipendenti era previsto alla Sägenstrasse 75. L’ubicazione negli scorsi mesi ha fatto molto discutere, tanto che i residenti del quartiere hanno raccolto oltre 200 firme contro il progetto della città. Ma anche nella zona del Welschdörfli la città si aspetta opposizione.

“La zona del Welschdörfli è già gravata dalla vita notturna e temi legati al consumo di stupefacenti. E adesso la popolazione dice di doversi fare carico di un ulteriore peso”, spiega il municipale della città di Coira. Degiacomi ha affermato che la città si è offerta di lavorare con gli abitanti per trovare la via migliore per il quartiere. “Siamo convinti, che il processo che abbiamo avviato ieri con i residenti porterà a una buona soluzione”, continua Degiacomi.

Attualmente la città sta preparando il progetto di costruzione. Quando questo verrà accettata dal Governo, sarà necessario ancora una licenza edilizia. “Si tratta di due passaggi formali. Quando questi sono pronti, allora la zona per noi è definitiva”, ha detto Degiacomi. Secondo il municipale il locale per il consumo controllato di stupefacenti aprirà non prima dell’estate 2025.

La popolazione è convinta della necessità della creazione di una stanza per il consumo controllato della droga. In giugno il 66% degli aventi diritto di voto di Coira ha accolto il credito quadro di 3,88 milioni di franchi per la creazione del locale. La collocazione non faceva tuttavia parte dell’oggetto in votazione.