GR: Coira ricorderà in luglio le vittime del rogo del 1989

Keystone-SDA

Il 2 luglio a Coira verrà celebrata una giornata in ricordo dei quattro richiedenti l'asilo tamil morti nel 1989 in un incendio. Fra di loro c'erano anche due fratellini.

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(Keystone-ATS) Lo ha annunciato oggi il municipale Hans Martin Meuli durante la sessione del Parlamento cittadino.

Esattamente a 37 anni di distanza la città di Coira commemora i due bambini di 10 e 11 anni e i due adulti di 18 e 40 anni di origini tamil. Il 2 luglio 1989 morirono avvolti dalle fiamme nel centro per richiedenti l’asilo sull’Alexanderstrasse.

La vicenda era tornata alla ribalta all’inizio dell’anno scorso a seguito di un’inchiesta del supplemento del sabato delle testate di Tamedia “Das Magazin”, dove è stato appurato che si trattò di un gesto volontario perpetrato da neonazisti. Contemporaneamente il consigliere comunale di Coira, Kiran Trost (PS), aveva inoltrato un atto parlamentare per installare una targa commemorativa per le vittime.

Targa commemorativaed elaborazione storica

Oggi nell’ora delle domande il sindaco Hans Martin Meuli (PLR) ha dato alcune risposte. “Durante la giornata ufficiale sarà svelata una targa commemorativa”, ha detto il capo del Dicastero finanze, economia e sicurezza. Le informazioni contenute sulla tavola saranno accessibili anche sul sito della città di Coira, che dedicherà una sezione al rogo e alla rotta contro il razzismo.

Entro il 2 luglio dovrebbe essere pronta anche l’insegna di una strada che vuole ricordare il dramma avvenuto quasi quarant’anni fa. Il municipio dà così seguito alle richieste formulate nella mozione del municipale Trost.

Il sindaco ha anche comunicato che il lavoro di ricerca per la rielaborazione storica verrà supportato con un credito pari a 30’000 franchi. L’analisi affidata all’Istituto sulla ricerca sulla cultura grigionese si occuperà degli incendi dolosi avvenuti alla fine degli anni ’80 nei Grigioni. Oltre a quello avvenuto a Coira, la ricerca si chinerà anche sul rogo divampato nel novembre del 1988 a Klosters. Allora, dopo che si era saputo della creazione di un centro federale per richiedenti l’asilo, un autore ignoto aveva appiccato il fuoco, danneggiando la struttura.