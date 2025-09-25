The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
GR: colpito da un albero a Ilanz, ferito boscaiolo

Un boscaiolo 21enne impegnato in lavori forestali a Ilanz (GR) è rimasto colpito da un albero ieri pomeriggio. Il giovane, rimasto ferito, è stato trasportato in elicottero all'ospedale cantonale dei Grigioni di Coira.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo indica in una nota odierna la polizia cantonale retica. L’incidente si è verificato alle 14:30, quando un albero abbattuto dal 21enne, invece di cadere in avanti come previsto, è scivolato leggermente all’indietro, si legge nel comunicato.

Il giovane ha riportato ferite alla parte superiore del corpo, nonché una frattura al braccio, indicano gli inquirenti. L’uomo è stato soccorso dal collega e poi trasportato con la Rega all’ospedale di Coira.

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall'interno che dall'esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

