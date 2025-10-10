GR: colpo di sonno, auto precipita in un torrente a Stampa

Keystone-SDA

Tre persone, fra cui anche un bambino piccolo, sono rimaste ferite ieri dopo essere uscite di strada a Stampa (GR) in Val Bregaglia. L'automobile è precipitata per tre metri nel canale di un torrente. Nessun altro veicolo è stato coinvolto.

(Keystone-ATS) L’autista 26enne stava guidando la sua auto in direzione di Castasegna, quando verso le 16.20 si è addormentato al volante. Un autista di un autobus di linea ha assistito alla scena e ha prestato i primi soccorsi assieme ad altre persone giunte sul posto, scrive oggi la polizia cantonale grigionese.

In seguito la famiglia italiana è stata soccorsa da un team dell’ospedale di Spino con un medico di emergenza. L’equipaggio della Rega ha trasportato le tre persone all’ospedale di Samedan. Dato che le lesioni riscontrate non erano gravi, i tre hanno potuto lasciare l’ospedale già ieri.

I lavori di ripristino sul luogo dell’incidente sono stati supportati dai collaboratori dell’Ufficio tecnico dei Grigioni e dell’Ufficio per la caccia e la pesca.