The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GR: Comuni vogliono acquistare l’infrastruttura della Weisse Arena

I Comuni grigionesi di Flims, Laax e Falera vogliono acquistare l'infrastruttura della società Weisse Arena Bergbahnen. Secondo un comunicato, vogliono evitare che investitori esterni li precedano. Le autorità intendono regolare la gestione dell'infrastruttura con la società in un contratto di locazione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Le infrastrutture esistenti comprendono tutti i mezzi di trasporto, gli impianti di innevamento e tutti gli edifici e le strutture turistiche in montagna, scrivono i tre comuni in una nota congiunta. Le infrastrutture verrebbero poi raggruppate nella società Finanz Infra, che sarebbe di proprietà dei Comuni.

Il Gruppo Weisse Arena è d’accordo con il piano, prosegue la nota, affermando che continuerà a essere responsabile della gestione dell’area di Laax come azienda locale.

I Comuni intendono concludere le trattative sulla vendita “nelle prossime settimane”. L’ultima parola spetterà alla popolazione in una votazione che avrà luogo in ottobre.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
13 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR