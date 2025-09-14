GR: conducente 18enne cerca di sfuggire a controllo, fermato

Un conducente 18enne ha cercato di sfuggire a un controllo di polizia venerdì sera a Ilanz (GR): è partito un inseguimento durato diversi chilometri, fino a quando il giovane è incappato in un blocco predisposto da un'altra pattuglia nella stessa località.

(Keystone-ATS) L’automobilista è stato ritenuto colpevole di diverse infrazioni alla legge sulla circolazione stradale, ha indicato oggi la polizia retica. Sono inoltre scattati esami del sangue e delle urine, il cui esito non è stato riferito.

Gli agenti hanno pure interrogato il passeggero, un 17enne. Il veicolo è stato sequestrato e il conducente è stato denunciato al ministero pubblico.