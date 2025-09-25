The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
GR: conferenza su John Florio a Soglio

Nel quadro del 150esimo della tragicommedia bregagliotta La Stria, domenica si terrà una conferenza sulla figura dell'umanista John Florio, a Soglio, in Val Bregaglia. Lo si legge sul sito web della Pro Grigioni italiano (Pgi).

1 minuto

(Keystone-ATS) La conferenza, intitolata “John Florio l’uomo del rinascimento inglese” verrà data da Marianna Iannaccone, dottoranda presso l’Università dell’Insubria nonché studiosa di John Florio.

Florio visse in parte a Soglio, come esulo protestante, ma divenne famoso soprattutto in Inghilterra a cavallo del 16° e del 17° secolo. La conferenza ruoterà proprio attorno al periodo inglese, nel quale Florio visse all’ambasciata francese di Londra. Qui “intrecciò amicizia con un importate personaggio storico”, il filosofo e scrittore italiano Giordano Bruno, viene precisato.

Il nome dei Florio è spesso citato tra i possibili autori delle opere di William Shakespeare.

La conferenza, che si terrà alle 17:00 presso l’Hotel La Soglina, è organizzata dal gruppo Florio-Soglio e dalla sezione Bregaglia della Pgi.

