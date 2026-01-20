GR: coperta termica provoca incendio in un appartamento a Coira

Keystone-SDA

Una coperta termica lasciata incustodita ha probabilmente causato un incendio stamattina all'interno di un appartamento a Coira. Grazie a una segnalazione ai vigili del fuoco le fiamme sono state domate velocemente. Nessuno è rimasto ferito.

(Keystone-ATS) L’avvertimento che in un condominio sulla Ringstrasse si sentiva odore di fumo è arrivato poco dopo le 8 di stamattina. Circa 18 vigili del fuoco di Coira sono intervenuti e hanno individuato un incendio in un appartamento al primo piano, spegnendolo rapidamente, scrive oggi la polizia cantonale dei Grigioni in un comunicato.

Nell’abitazione al momento dell’incendio non si trovava nessuno. Per eventuali danni a persone, è comunque intervenuta in via precauzionale una squadra del servizio di soccorso del capoluogo retico.