GR: corpo senza vita di operaio trovato a testa in giù in un pozzo

1 minuto

(Keystone-ATS) Il corpo senza vita di un operaio è stato trovato ieri sera a testa in giù in un pozzo nel villaggio di montagna grigionese di Obersaxen. Il 45enne portoghese, che lavorava nella regione, è stato dichiarato morto sul posto.

L’uomo è stato rinvenuto dai suoi colleghi di lavoro intorno alle 21.00 nella frazione di Zarzana a Obersaxen. Dopo aver ricevuto una segnalazione di una terza persona, gli operai si sono infatti recati sul posto e hanno trovato il loro collega di lavoro che giaceva a testa in giù in un tombino verticale, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale grigionese.

Gli operai hanno estratto il 45enne dal pozzo, gli hanno prestato i primi soccorsi e hanno allertato i servizi di emergenza. Giunta sul posto una squadra di soccorritori ha iniziato la rianimazione, ma ha ben presto dovuto interromperla. L’uomo è stato dichiarato morto.

In collaborazione con il Ministero pubblico grigionese, la polizia cantonale ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze del decesso.