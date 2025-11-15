GR: critiche dopo via libera ad abbattimento due branchi di lupi

La decisione della Confederazione di autorizzare l'abbattimento completo di due branchi di lupi nel canton Grigioni, comunicata giovedì, non va giù all'organizzazione a tutela dell'animale CHWolf. L'eliminazione sarebbe la strada sbagliata e causerebbe più danni che altro.

(Keystone-ATS) Questo provvedimento distruggerebbe lo sviluppo di un equilibrio naturale tra i grandi predatori autoctoni e le loro prede, scrive in una nota odierna CHWolf. Andrebbe inoltre a incidere sulle strutture familiari e sul comportamento sociale dei lupi.

Due giorni fa, l’Ufficio federale dell’ambiente ha accolto la domanda dei Grigioni per procedere all’abbattimento dei branchi Muchetta, nei dintorni di Bergün, e Sinestra, in zona Scuol. Il via libera è stato dato in seguito ai numerosi attacchi al bestiame nonché al “comportamento indesiderato nei confronti di persone”.