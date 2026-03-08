GR: Davide Migliacci è il nuovo sindaco di Brusio

Keystone-SDA

Davide Migliacci è stato eletto oggi nuovo presidente comunale di Brusio (GR). L'esponente UDC ha ottenuto 313 voti. Il suo sfidante, l'indipendente Giancarlo Plozza, ne ha ricevuti 234. Alta la partecipazione al voto.

(Keystone-ATS) L’elezione suppletiva è stata molto sentita nel Comune a sud della Valposchiavo. Ne è la prova la partecipazione al 74%.

Migliacci – 54 anni, cuoco e ristoratore di professione – subentrerà all’attuale sindaco Pietro Della Cà, eletto nel 2023, che lascia prima della fine della legislatura in corso.

Le parole del neo-sindaco

I commenti post-elezione sono all’insegna del fair play da parte dei protagonisti di una campagna elettorale stimolante e appassionata, ma sempre estremamente corretta. “Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me, ma ringrazio anche il mio rivale per aver contribuito a rendere vivace la campagna elettorale – le prime parole del neo sindaco di Brusio, Davide Migliacci, a Keystone-ATS. Da parte mia posso garantire che farò tutto il possibile per onorare nel modo migliore l’impegno che ho preso e per rispettare le promesse che ho fatto agli elettori”. Migliacci entrerà in carica ai primi di luglio.

“Ho subito fatto gli auguri a Davide. Ci tengo a ringraziare le 234 persone che hanno votato per me e mi hanno dato fiducia”, il commento di Giancarlo Plozza rilasciato a Keystone-ATS.