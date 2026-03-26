GR: deceduto l’operaio intrappolato sotto un masso a Valsot

Keystone-SDA

È deceduto ieri all'ospedale cantonale a Coira il 37enne italiano rimasto gravemente ferito, dopo essere rimasto intrappolato sotto a un macigno nel seminterrato di un'antica casa engadinese. Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale grigionese.

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(Keystone-ATS) L’incidente era avvenuto all’inizio di questa settimana nella frazione di Raschvella, nel Comune di Valsot, fra Ramosch (GR) e Strada (GR) in Bassa Engadina. L’operaio era rimasto intrappolato sotto a una pietra di due metri cubi, staccatasi dalla parete di un seminterrato. L’uomo aveva riportato innumerevoli fratture e anche lesioni interne.

I suoi colleghi avevano sostenuto l’enorme masso fino all’arrivo dei soccorsi.