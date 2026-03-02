GR: disagi al traffico durante la Maratona engadinese

Keystone-SDA

Domenica prossima, 8 marzo, si svolgerà la 56esima edizione della Maratona engadinese. Chi transiterà sulle strade della regione dovrà calcolare tempi di viaggio più lunghi.

2 minuti

(Keystone-ATS) Finora 13’500 persone si sono annunciate per prendere parte alla 42 chilometri fra Maloja e S-chanf, indica il sito della gara. Un afflusso di pubblico importante si riverserà per la 56esima volta nella regione. La polizia cantonale dei Grigioni assieme alle forze di polizia comunali e a due società di sicurezza private si occuperanno della gestione del traffico, si legge in una nota odierna.

A Silvaplana-Surlej verranno organizzati i parcheggi, per chi raggiungerà l’Engadina con un proprio veicolo. I partecipanti verranno trasportati alla partenza da bus navetta, che dalle 6.10 alle 8 circoleranno regolarmente verso Maloja. Dato che i posteggi a disposizione sono limitati, la polizia cantonale consiglia di spostarsi con i mezzi pubblici.

Strade chiuse, richiesta pazienza al volante

Chi domenica transiterà in Engadina dovrà armarsi di pazienza. Le forze dell’ordine consigliano ai viaggiatori diretti in Italia di utilizzare il Passo del Bernina come percorso alternativo.

Alcuni tratti stradali verranno chiusi temporaneamente. Fra Maloja e Sils in Engadina il traffico di transito in direzione di Sils rimarrà chiuso dalle 9.35 alle 9.50. La strada da Silvaplana a Sils in direzione di Sils sarà bloccata dalle 9.40 alle 9.55. Pure entrambe le strade di accesso a Sils rimarranno chiuse dalle 7.45 alle 10.45. L’accesso a La Punt Chamues-ch rimarrà bloccato al traffico dalle 9 alle 15. Più lunga invece l’interruzione fra Bever e Isellas, che inizierà già sabato 7 marzo alle 22 e terminerà il giorno seguente alle 14.