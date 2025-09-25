The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
GR: Ditaji Kambundji nominata per la “pala dell’umorismo” di Arosa

La campionessa del mondo dei 100 metri ostacoli Ditaji Kambundji è stata nominata per la cosiddetta "pala dell'umorismo" 2025 assegnata ogni anno dal Festival dell'umorismo di Arosa (GR). Questo premio viene attribuito a personalità che brillano per il loro senso dello humour.

1 minuto

(Keystone-ATS) La 23enne bernese non si è limitata a scrivere la storia dell’atletica durante la sua vittoria a Tokyo il 15 settembre scorso, ma ha entusiasmato il pubblico al di là del mondo dello sport grazie al suo carisma e al suo “sorriso sempre contagioso”, scrive Arosa Turismo in un comunicato odierno.

Il riconoscimento verrà assegnato il 6 dicembre. Gli altri nominati sono la nazionale femminile di calcio, il duo di presentatrici dell’Eurovision Song Contest Hazel Brugger e Sandra Studer, il calciatore Xherdan Shaqiri e il consigliere federale Martin Pfister.

La 34esima edizione del Festival dell’umorismo di Arosa si tiene dal 3 al 14 dicembre.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

