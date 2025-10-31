GR: due nuovi direttori per il penitenziario di Cazis Tignez
Dalla primavera 2026 il penitenziario chiuso di Cazis Tignez (GR) si avvalerà di una doppia direzione formata da Markus Städler e dal consigliere comunale di Coira Kiran Trost. I due esperti nel settore dell'esecuzione giudiziaria subentreranno a Ines E. Follador-Breitenmoser, che dopo 15 anni alla testa del carcere, andrà in pensione a fine marzo.
(Keystone-ATS) Lo indica in una nota odierna il Cantone dei Grigioni, precisando che l’attuale direttrice del penitenziario “ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo dell’attività operativa a Cazis Tignez e al trasferimento dall’ex carcere cittadino Sennhof di Coira a Cazis nel 2020”.
La struttura, che può accogliere 150 detenuti, impiega un centinaio di collaboratori. Attualmente si è ancora alla ricerca di una nuova direzione per l’Ufficio per l’esecuzione giudiziaria, precisa la nota.