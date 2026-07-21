GR: due uomini in manette dopo aver truffato un anziano

Keystone-SDA

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A inizio luglio un anziano di Coira è stato truffato due volte da un uomo che si spacciava per un impiegato di banca. L'81enne ha consegnato un importo di circa 100'000 franchi. La polizia cantonale dei Grigioni è riuscita a sventare una terza truffa e ha arrestato due uomini.

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(Keystone-ATS) Secondo quanto comunicato oggi dalle forze dell’ordine, la vittima è stata contattata a inizio luglio da un presunto addetto alla sicurezza di una banca. L’uomo gli ha chiesto di prelevare denaro dal suo conto bancario, poiché lì si trovava a rischio.

L’anziano ha seguito la richiesta per due volte, consegnando agli sconosciuti più di 50’000 franchi in ciascuna occasione. I soldi sono stati consegnati a servizi di trasporto che stando alla polizia non erano a conoscenza dei fatti. Questi hanno poi consegnato i soldi a dei corrieri.

Il truffatore ha contattato l’81enne per una terza volta, chiedendogli di effettuare una nuova consegna. L’anziano non gli ha più creduto e ha così contattato la polizia cantonale dei Grigioni. Durante una consegna di denaro supervisionata dagli agenti sono stati arrestati due corrieri, un kazako di 21 anni e un ucraino di 24 anni.

Entrambi sono già stati espulsi dalla Svizzera, ma dovranno rispondere delle loro azioni davanti alla giustizia.