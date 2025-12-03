GR: e-voting esteso, dal 2026 parteciperanno 26 Comuni

A partire dall'anno prossimo in altri quattro Comuni grigionesi gli aventi diritto di voto potranno registrarsi per il voto elettronico. Si tratta di Cazis, La Punt Chamues-ch, Schluein e Scuol. Dal 2026 oltre un quarto dei Comuni grigionesi potranno usare questa modalità di voto.

1 minuto

(Keystone-ATS) Fino ad oggi circa 7’000 persone si sono annunciate per il voto elettronico in uno dei Comuni partecipanti. Ciò corrisponde a circa il 10% dei votanti. E la cifra è in costante aumento, scrive oggi la Cancelleria di Stato grigionese.

Per la votazione dell’8 marzo 2026, il termine di registrazione scade l’11 gennaio 2026.

26 Comuni in diverse regioni

Nel novembre 2023, il Consiglio federale ha concesso al Cantone dei Grigioni l’autorizzazione per i test di voto elettronico. Il Cantone utilizza il sistema della Posta svizzera.

Dall’avvio della fase sperimentale dell’e-voting nel 2024 l’offerta è stata gradualmente ampliata. I primi a partecipare erano stati i Comuni di Domat/Ems, Landquart, Lumnezia, Pontresina, Poschiavo e Safiental. Nel 2025 si sono aggiunti Arosa, Bonaduz, Davos, Domleschg, Malans, Maienfeld e Silvaplana. Sempre quest’anno anche il capoluogo Coira, poi Grüsch, Felsberg, Jenaz, Jenins, Rheinwald, Scharans, Tamins e Thusis vi hanno preso parte.