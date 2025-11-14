GR: elemento in acciaio di 12 t cade sull’autostrada A13 a Splügen

Keystone-SDA

Un elemento in acciaio del peso di 12 tonnellate è caduto da un semirimorchio sull'autostrada A13 a Splügen (GR) ieri sera. Il manto stradale, pur avendo subito gravi danni, ha potuto essere riparato nella notte, ha indicato la polizia cantonale retica in una nota odierna.

(Keystone-ATS) Il carico sul semirimorchio non era sufficientemente assicurato, hanno precisato gli inquirenti. Il recupero dell’elemento in acciaio, uno stampo per la produzione di paraurti per veicoli, è durato diverse ore.