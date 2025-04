GR: elezioni 2026, PS punta ancora su Peter Peyer

Il consigliere di Stato socialista Peter Peyer è stato candidato dal suo partito per un terzo mandato come membro del Governo grigionese in vista delle elezioni del giugno 2026. La decisione è stata presa durante il congresso odierno del PS, tenutosi a Klosters (GR).

1 minuto

(Keystone-ATS) Peyer, 59 anni, è stato eletto nell’esecutivo retico nel 2019. È a capo del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità ed è l’unico socialista in Governo; gli altri quattro seggi sono occupati da tre rappresentanti del Centro e da uno del PLR.

Nel suo discorso in occasione delle nomina, Peyer ha sottolineato la responsabilità di fare politica basandosi su valori chiari. “La socialdemocrazia deve essere, nell’attuale situazione mondiale, il partito della speranza, che chiede e si impegna per una buona vita per tutti”, ha detto, secondo quanto riferisce una nota del PS grigionese.

Peyer ha aggiunto di intendere proseguire su questa strada, con tenacia, in modo costruttivo e trasparente. Il partito dal canto suo si definisce unito, fiducioso e determinato in vista delle elezioni del prossimo anno, si legge sempre nel comunicato.

A Klosters, il PS ha anche approvato il suo nuovo programma, elaborato in un processo partecipativo insieme alla propria base. Esso si concentra su grandi sfide attuali come alloggi a prezzi accessibili, protezione del clima socialmente giusta, parità di diritti, assistenza sanitaria decentrata e politiche familiari.