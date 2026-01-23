GR: elezioni suppletive a Brusio: i candidati sono due

Keystone-SDA

Sarà una corsa a due quella per la poltrona di presidente comunale di Brusio: alle elezioni suppletive del prossimo 8 marzo si presenteranno Davide Migliacci (UDC) e Giancarlo Plozza (indipendente). Lo ha confermato oggi la cancelleria comunale a Keystone-ATS.

(Keystone-ATS) Migliacci aveva annunciato ufficialmente la propria candidatura già lo scorso luglio in occasione della festa estiva dell’UDC, partito del quale è presidente a livello locale e nel quale milita assieme all’attuale sindaco Pietro Della Cà. Nell’occasione aveva sottolineato la sua intenzione di seguire la stessa linea amministrativa del sindaco uscente: “Porterò avanti tutti i progetti e le iniziative voluti da Pietro che in questi tre anni ha fatto veramente tanto per Brusio. In teoria avrebbe dovuto avere un impiego al 30%, sicuramente lo ha svolto al 100%”.

Sembrava che sarebbe stata una corsa in solitaria la sua, fino a quando, nei giorni scorsi, si è cominciato a vociferare di una possibile seconda candidatura. La conferma ufficiale si è avuta soltanto ieri in occasione dell’apertura delle due buste arrivate in Comune.

Un nuovo sindaco per un anno e mezzo

Non solo Migliacci, quindi, ma anche Giancarlo Plozza, per oltre un ventennio cancelliere comunale a Brusio, punterà a diventare sindaco di Brusio per il prossimo anno e mezzo. “Ho deciso di candidarmi per offrire un’alternativa alla popolazione. L’esperienza di 27 anni come cancelliere comunale mi ha aiutato a maturare questa decisione. Se verrò eletto, il mio obiettivo sarà quello di portare avanti i numerosi progetti già avviati”, ha dichiarato il candidato indipendente.

Va ricordato che si tratta di elezioni suppletive indette dopo la decisione di Della Cà di lasciare la politica dopo una vita dedicata al lavoro e all’impegno anche in Gran Consiglio. L’attuale sindaco era stato eletto nel 2023 a larga maggioranza e avrebbe dovuto rimanere in carica per il quadriennio 2024-2027, ma già ai tempi della sua candidatura aveva precisato che sarebbe sceso in campo per puro senso civico di fronte al rischio che nessun altro volesse assumersi l’onere della carica di sindaco.

Gli abitanti di Brusio sono quindi chiamati alle urne il prossimo 8 marzo, mentre occorrerà attendere un paio di mesi per l’entrata in carica del nuovo presidente comunale.