GR: eliminazione del branco Moesola, la richiesta è stata inviata

Keystone-SDA

Il Canton Grigioni ha inoltrato richiesta all'Ufficio federale dell'ambiente per eliminare il branco Moesola in Alta Mesolcina. Si tratta della prima domanda per regolare un intero branco nei Grigioni nella stagione 2025/2026.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La conferma alla notizia anticipata dalla RSI la dà Arno Puorger, responsabile cantonale per i grandi predatori. “Oltre alle predazioni di pecore durante la scorsa stagione di estivazione il branco ha attaccato e ucciso due volte animali della specie bovina o equina”, ha detto argomentando la richiesta di abbattimento inoltrata a Berna.

Il 29 luglio il branco aveva predato un asino a nord del paese di Mesocco. Il secondo attacco è avvenuto il 5 settembre. Il lupo ha ferito mortalmente una vitella sul Passo del San Bernardino. “Si tratta di un comportamento indesiderato”, continua Puorger.

Con queste due predazioni sono state raggiunte le condizioni contenute nell’ordinanza federale per sulla caccia per richiedere il prelievo dell’intero branco. Il responsabile grandi predatori conferma che si tratta della prima richiesta di prelievo di un intero branco nella stagione regolatoria iniziata il primo settembre.

