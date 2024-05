GR: eppure si muove ancora la montagna di Brienz/Brinzauls (GR)

(Keystone-ATS) La frana sopra il villaggio di Brienz/Brinzauls (GR) non trova sosta. La montagna continua a scivolare verso il basso ad una velocità che va da un minimo 2 metri ad un massimo di 8,6 metri all’anno. Si registrano accelerazioni nella la zona Caltgeras e sopra il paese.

Anche se è ancora troppo presto per parlare dell’annuale e ricorrente “calma primaverile”, le velocità del franamento misurate e la diminuzione della pressione dell’acqua nel sottosuolo fanno sperare in un rallentamento nelle prossime settimane, si legge nella nota diramata oggi dal Comune di Albula/Alvra.

“Non sappiamo quale sarà il futuro di Brienz/Brinzauls. In queste settimane il terreno si muove più velocemente che mai. Le case, le strade e le tubature ne risentono”, scrive nella nota il sindaco Daniel Albertin.

Ancora una volta, regna l’incertezza su ciò che accadrà al villaggio. Tutta la popolazione nutre grandi speranze nella realizzazione del tunnel di drenaggio che dovrebbe stabilizzare il pendio che sovrasta le case. Tuttavia i lavori saranno ultimati non prima dell’estate del 2027. “Sono molto fiducioso che il paese di Brienz/Brinzauls potrà ancora essere abitato anche fra 100 anni, ma questa garanzia non ce l’ha può dare nessuno”, scrive.

In questi giorni ricorre il primo anniversario dell’evacuazione del paese, avvenuta l’11 maggio 2023 . “Gli abitanti di Brienz faranno tutto il possibile per non dover più lasciare il loro villaggio”, ha commentato il primo cittadino della frazione di poco più di cento abitanti nel centro dei Grigioni.