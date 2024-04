GR: evita frontale con autobus, ma si scontra con un’altra vettura

(Keystone-ATS) Per evitare una collisione con un autopostale, due automobili si sono scontrate nel tardo pomeriggio di lunedì di Pasqua, poco sopra Casaccia (GR) in Val Bregaglia. Soltanto lievi ferite per un conducente 31enne.

L’incidente è accaduto in località Cavril, sopra Casaccia, ai piedi del Passo del Maloja, verso le 18.00. Mentre un 62enne alla guida di un SUV stava scendendo verso Casaccia, superato un tornante si è trovato sulla propria corsia un autopostale guidato da un autista di 47 anni, il quale si apprestava a sorpassare una colonna di veicoli che avanzava lentamente verso il passo.

Per evitare la collisione con l’autobus, l’uomo al volante del SUV ha frenato bruscamente sul fondo stradale coperto da neve bagnata e ghiaccio, perdendo il controllo. Portandosi sulla corsia opposta lo scontro con un’auto guidata da un 31enne, che ha poi riportato soltanto lievi ferite, è stato inevitabile.