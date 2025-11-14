GR: ex giudice condannato, pubblico ministero impugna sentenza

Keystone-SDA

Il pubblico ministero dei Grigioni ha rinviato la sentenza dell'ex giudice del Tribunale amministrativo retico, condannato quasi un anno fa per violenza carnale contro un ex praticante, al Tribunale d'appello dei Grigioni. La notizia è stata anticipata oggi dal "Regionaljournal Ostschweiz" della SRF.

(Keystone-ATS) Il pubblico ministero non ha tuttavia motivato la sua decisione di impugnare la sentenza, viene precisato sulle onde della SRF. Starà quindi al Tribunale d’appello riesaminare il processo e pronunciarsi nuovamente al riguardo.

Il 50enne è colpevole di violenza carnale, ripetute molestie sessuali e ripetute minacce, aveva scritto il Tribunale regionale Plessur nelle motivazioni della sentenza pubblicate a fine ottobre. L’ex giudice è stato condannato a una pena detentiva di 23 mesi con la condizionale, a una pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da 90 franchi e una multa di 2’300 franchi. L’uomo deve inoltre risarcire alla vittima 17’000 franchi.

Tali motivazioni erano arrivate a quasi un anno di distanza dal processo. L’udienza aveva avuto luogo il 31 ottobre e il primo novembre 2024 all’interno dell’edificio del Gran Consiglio a Coira. La violenza invece risale al 31 dicembre 2021.

La Procura aveva dal canto suo chiesto una pena detentiva di due anni e mezzo, con almeno sei mesi di carcere, viene ricordato al Radiojournal. A seguito delle minacce, contenute in una lettera che l’uomo ha inviato alla vittima e al suo compagno, il pubblico ministero aveva inoltre richiesto una pena pecuniaria di 5’400 franchi (60 aliquote giornaliere da 90 franchi).