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GR: ferite gravi per conducente di rullo compressore a Maienfeld

Keystone-SDA

Il conducente di un rullo compressore è rimasto gravemente ferito oggi a Maienfeld (GR). A seguito di una manovra è precipitato per quattro metri lungo un pendio, ha scritto oggi la Polizia cantonale dei Grigioni.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente si è verificato oggi poco prima di mezzogiorno. Il 41enne stava guidando sulla Maienfeldstrasse e voleva svoltare in direzione Rheinau. Allo stesso tempo una conducente di 90 anni stava guidando nell’altra direzione. Per evitarla, l’uomo ha sterzato. Durante la manovra, il mezzo è scivolato per circa quattro metri lungo una scarpata.

Il conducente, rimasto ferito gravemente, è stato trasportato all’Ospedale cantonale a Coira. La Polizia cantonale dei Grigioni sta indagando sulle cause che hanno portato all’incidente.

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