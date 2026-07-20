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GR: festeggia la Spagna e poi abbandona l’auto al lago di Davos

Keystone-SDA

Una pattuglia della Polizia cantonale grigionese ha trovato stamattina un'automobile sulla riva del lago di Davos. Dopo alcune indagini è stato rintracciato il proprietario: un uomo spagnolo, che voleva festeggiare la vittoria della Spagna con amici vicino al lago.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Grazie al rintracciamento del proprietario, la Polizia cantonale è riuscita a ricostruire le dinamiche dello strano accaduto. Dopo l’una di notte l’uomo era andato con la sua auto verso l’area grill in zona Höhwald vicino al lago di Davos. Qui voleva continuare a festeggiare con amici la vittoria della Spagna ai Mondiali di calcio. Lo spagnolo si era recato in auto sul luogo per scaricare delle birre.

Con l’auto è però andato troppo avanti ed è finito sulla riva del lago. Dopo vari tentativi di recupero, il gruppo di amici ha infine lasciato la macchina sul posto.

Le forze dell’ordine hanno effettuato un test dell’alcol sul proprietario, che è risultato positivo.

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