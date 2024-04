GR: fiamme distruggono stalle e danneggiano due case a Domat/Ems

(Keystone-ATS) Un incendio divampato stamani nel centro di Domat/Ems (GR) ha completamente distrutto due stalle e danneggiato due abitazioni. Nessuno è rimasto ferito, ma tre persone sono state messe sotto osservazione per possibile intossicazione da fumo.

L’incendio è scoppiato poco prima delle 7.00 in una stalla, ha indicato la polizia cantonale grigionese in un comunicato. Circa 120 pompieri di Domats/Ems, di Coira e dell’impresa Ems-Chemie sono stati mobilitati per lottare contro le fiamme. Malgrado il rapido intervento, non hanno potuto impedire che il fuoco si propagasse ad un’altra stalla e a due case.