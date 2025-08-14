The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GR: fino a 600 franchi al mese per i familiari curanti

Keystone-SDA

Chi presta assistenza e cure a un parente va sostenuto finanziariamente. È la posizione del Governo grigionese, che propone in un messaggio al Gran Consiglio un contributo mensile fisso ai familiari curanti fra i 300 e i 600 franchi. Nel 2027 l'entrata in vigore.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “I familiari curanti sono un pilastro importante nel sistema sanitario e con il loro lavoro sgravano anche le istituzioni”, ha dichiarato il Consigliere di Stato Peter Peyer citato in un comunicato. Il Governo riconosce l’impegno e il carico di responsabilità di chi si prende cura di un familiare anziano, malato o affetto da disabilità. Secondo l’esecutivo cantonale è quindi necessario indennizzare questa forma di lavoro.

Per erogare i contributi mensili è necessario creare le basi legali. Queste contengono anche i criteri di chi può beneficiare dei contributi. La persona bisognosa d’assistenza deve essere domiciliata nel Cantone dei Grigioni e non vivere in una casa per anziani o di cura. Il tempo dedicato all’assistenza deve ammontare in media a otto ore alla settimana e deve essere fornita gratuitamente per un periodo superiore ai due mesi. Con assistenza si intendono le attività quotidiane nell’economia domestica, il sostegno nei movimenti, nell’assunzione di cibo o nell’igiene del corpo o nelle attività amministrative.

Fino a 400 familiari curanti

L’Ufficio dell’igiene pubblica presume che almeno 300 e al massimo 400 persone potrebbero far richiesta per gli aiuti finanziari. Queste cifre sono state stabilite sulla base di dati scientifici e statistici e orientandosi alla quota di familiari curanti nel Canton Basilea Città e nel Canton Ticino.

Il Governo grigionese metterà a disposizione 2,4 milioni di franchi all’anno per gli indennizzi.

Il progetto legislativo verrà probabilmente discusso in Gran Consiglio nella sessione di ottobre. L’entrata in vigore della revisione parziale della legge sulla cura degli ammalati è prevista per l’inizio del 2027.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
4 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
6 Mi piace
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
1 Mi piace
4 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR