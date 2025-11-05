GR: furgone in contromano sulla A13 a Roveredo

Keystone-SDA

Un conducente italiano alla guida di un furgone ha percorso circa nove chilometri in contromano ieri pomeriggio sull'autostrada A13 fra Roveredo e Lostallo.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’autista del furgone stava viaggiando poco prima delle 16:00 sulla A13 da Bellinzona in direzione di San Bernardino, indica oggi la polizia cantonale dei Grigioni in una nota.

Passato il tunnel di San Fedele a Roveredo, il furgone ha sorpassato un veicolo nonostante la doppia linea di sicurezza e ha continuato a guidare sulla corsia di contromano. Una pattuglia di polizia ha quindi fermato il 37enne dopo lo svincolo di Lostallo e lo ha denunciato.