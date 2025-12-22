GR: furti in Mesolcina, identificati sette presunti autori

Keystone-SDA

In Mesolcina si sono verificati vari furti a edifici e veicoli fra il 23 novembre e il 3 dicembre scorso. La polizia cantonale dei Grigioni ha identificato i sette autori, quattro marocchini e tre albanesi, che hanno sottratto in totale una refurtiva del valore di oltre 20'000 franchi.

1 minuto

(Keystone-ATS) La polizia cantonale retica ha potuto risalire ai sette autori, di età compresa fra i 20 e i 46 anni, grazie a segnalazioni della popolazione nonché alla collaborazione con il Ministero pubblico dei Grigioni, ha indicato in una nota odierna.

A Mesocco, vi è stato un furto con scasso in un ristorante, mentre a Roveredo è stata presa di mira una casa unifamiliare, prosegue il comunicato. A Roveredo e a San Vittore sono stati derubati una ventina di veicoli che non erano chiusi a chiave. Gli autori, che hanno ammesso i fatti, hanno causato danni materiali per diverse migliaia di franchi, precisano gli inquirenti.

Uno degli imputati si è visto attribuire un furto con scasso avvenuto a Coira nel 2022. Al momento quattro dei presunti autori sono in detenzione preventiva, conclude la nota.