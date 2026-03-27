The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GR: furto in una stazione di servizio a Coira, ladro arrestato

Keystone-SDA

Mercoledì sera la polizia cantonale dei Grigioni, in collaborazione con la polizia municipale di Coira, ha arrestato un cittadino svizzero di 35 anni. L'uomo aveva appena compiuto una rapina nel negozio di una stazione di servizio.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’uomo ha minacciato la cassiera armato di coltello e con il volto coperto, hanno comunicato oggi le forze dell’ordine retiche. Il rapinatore ha costretto l’impiegata ad aprire la cassa e alla fine è fuggito con il denaro contante.

Il 35enne è stato arrestato la sera stessa e ha confessato il reato.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR