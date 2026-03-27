GR: furto in una stazione di servizio a Coira, ladro arrestato

Keystone-SDA

Mercoledì sera la polizia cantonale dei Grigioni, in collaborazione con la polizia municipale di Coira, ha arrestato un cittadino svizzero di 35 anni. L'uomo aveva appena compiuto una rapina nel negozio di una stazione di servizio.

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(Keystone-ATS) L’uomo ha minacciato la cassiera armato di coltello e con il volto coperto, hanno comunicato oggi le forze dell’ordine retiche. Il rapinatore ha costretto l’impiegata ad aprire la cassa e alla fine è fuggito con il denaro contante.

Il 35enne è stato arrestato la sera stessa e ha confessato il reato.