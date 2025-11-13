GR: giornate contro violenza domestica, disabilità in primo piano

Keystone-SDA

Le persone con disabilità sono più a rischio di diventare vittime di violenza domestica, soprattutto le donne e le ragazze. Per questo motivo, il Canton Grigioni ha deciso di dedicare una particolare attenzione a questo tema durante le "Giornate d'azione contro la violenza domestica" di quest'anno.

2 minuti

(Keystone-ATS) “La violenza all’interno di forme di alloggio con assistenza, come istituti di cura o gruppi abitativi, rientra nella violenza domestica in quanto le persone colpite vivono in un ambiente sociale dipendente e spesso ristretto”, spiega l’Ufficio del servizio sociale grigionese oggi in un comunicato.

Le persone con disabilità corrono un rischio più elevato di essere vittime di violenza. Questo è il caso quando necessitano di un sostegno nella vita quotidiana o se le loro capacità comunicative e di autoprotezione sono limitate.

Manifestazioni e iniziative

Per sensibilizzare la popolazione, dal 25 novembre al 10 dicembre, si terranno numerose manifestazioni in tutto il Cantone. Il primo dicembre si terrà la festa danzante “Sie tanzt”, che permette a donne con e senza disabilità di incontrarsi e alla quale saranno presenti workshop e stand informativi. Il 29 e il 30 novembre, presso il mercatino di Natale dell’associazione Movimento a Samedan, oltre a prodotti artigianali ci sarà anche uno stand informativo sul tema della violenza contro le persone con disabilità. Il 3 dicembre presso il cinema Raetia di Thusis verrà proiettato un film, che sarà preceduto da un dibattito pubblico. La mostra “Benvenuti a casa” presso l’Alta scuola pedagogica dei Grigioni a Coira potrà essere visitata fino al 26 novembre.

Inoltre, alcune panetterie in diverse regioni del cantone venderanno il pane in sacchetti, sui quali verranno stampate informazioni sulle offerte di aiuto per le persone colpite.