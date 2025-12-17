GR: giovane tedesco minaccia ospedale Schiers, ma era uno scherzo

Keystone-SDA

Grosso dispiegamento di forze dell'ordine ieri pomeriggio all'ospedale di Schiers (GR) per un falso allarme bomba: il nosocomio ha infatti ricevuto una chiamata proveniente da un 17enne tedesco residente in Svizzera che parlava di una "non specificata minaccia" di esplosione.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stando a una nota odierna della polizia cantonale grigionese, dalle indagini è poi emerso che nello scherzo “di cattivo gusto” era coinvolto anche un altro giovane, un sedicenne tedesco anch’egli residente in Svizzera.

Oltre a diversi agenti, tra cui specialisti in crimini informatici e investigatori della polizia giudiziaria, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i soccorritori per circa cinque ore, viene precisato nel comunicato.

I due giovani hanno già confessato l’azione sconsiderata, definendola “una stupidaggine”. Dovranno ora rispondere alla giustizia e saranno anche chiamati ad assumersi i costi dell’intervento.