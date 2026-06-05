GR: Golden Gate Symphony Orchestra ospite di Scuol Classics

Keystone-SDA

Si aprirà martedì l'edizione 2026 del Festival Scuol Classics, che si terrà fino al 21 giugno in varie località dell'Engadina Bassa e in Val Monastero. Fra gli ospiti di spicco ci sarà la Golden Gate Symphony Orchestra & Chorus di San Francisco che si esibirà con un coro e cantanti locali.

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(Keystone-ATS) L’orchestra californiana e il coro della Bassa Engadina uniranno le forze per la cantata “Carmina Burana” di Carl Off, sotto la direzione del grigionese Urs Leonhardt Steiner, che da ormai oltre quarant’anni vive a San Francisco, si legge in una nota del festival.

“Lo spettacolo riunisce musicisti internazionali e cantanti locali, incarnando così l’idea centrale di Scuol Classics: uno scambio culturale di altissimo livello, radicato nella regione”, prosegue il comunicato. Fra i solisti ci sono infatti anche due engadinesi: la soprano Sara-Bigna Janett e il tenore Chasper-Curò Mani.

La Golden Gate Symphony Orchestra & Chorus e il coro locale, assieme ai solisti, si esibiranno alla pista di ghiaccio Gurlaina di Scuol (GR) in quattro occasioni dal 18 al 21 giugno.

Il resto del festival sarà dedicato a concerti da camera in varie località dell’Engadina Bassa e della Val Monastero.

https://www.scuol-classics.ch/