GR: Governo dà l’ok per centro d’accoglienza per tossicodipendenti

Keystone-SDA

Il Governo grigionese ha approvato la realizzazione del nuovo servizio di contatto e di accoglienza per tossicodipendenti a Coira. Il centro sarà gestito insieme al locale per il consumo controllato di droga previsto nel quartiere Welschdörfli.

2 minuti

(Keystone-ATS) Il Cantone dei Grigioni ha stanziato un contributo di 1,2 milioni di franchi per la ristrutturazione dell’immobile al civico 7 della Seilerbahnweg, scrive oggi il Governo. La gestione sarà affidata all’associazione Überlebenshilfe Graubünden.

Il nuovo centro di contatto e accoglienza sarà aperto 365 giorni all’anno dalle 11.00 alle 19.00 e renderà facilmente accessibili i servizi di assistenza alle persone affette da dipendenza. L’offerta di base comprende la possibilità di soggiorno, una mensa sociale, la consulenza e l’intermediazione, nonché l’assistenza medica di base.

All’interno verranno forniti e smaltiti strumenti per il consumo, ci sarà una borsa degli impieghi e la possibilità di provvedere all’igiene personale e lavare i vestiti. I senzatetto potranno inoltre utilizzare il centro di accoglienza come indirizzo postale e conservarvi i loro effetti personali.

Apertura prevista a marzo 2026

Il municipale di Coira, Patrik Degiacomi, si rallegra per questa decisione, attesa da tempo. “Siamo pronti per andare avanti e procederemo spediti per avanzare il più rapidamente possibile”, ha dichiarato a Keystone-ATS, aggiungendo che il permesso di costruzione per il centro di contatto e di accoglienza e la stanza per il consumo controllato è già stato rilasciato questa primavera.

I lavori di costruzione dovrebbero essere completati entro febbraio 2026 e l’attività dovrebbe iniziare nel marzo 2026.