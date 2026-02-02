GR: Governo respinge nuova segnaletica in tunnel A13 Roveredo

Keystone-SDA

Il Governo grigionese ha risposto all'incarico presentato da Rosanna Spagnolatti (Centro) e cofirmatari sulla sicurezza della galleria San Fedele, lungo l'A13 a Roveredo, riconoscendo il problema dell'improvviso appannamento dei parabrezza in condizioni di elevata umidità. Ha tuttavia respinto l'apposizione di una nuova segnaletica che inviti ad attivare la ventilazione interna del veicolo e tergicristalli.

(Keystone-ATS) L’esecutivo cantonale non reputa tale soluzione tecnica opportuna, si legge nella risposta del Governo pubblicata oggi. All’entrata del tunnel sono già apposti altri pannelli luminosi che segnalano la presenza di traffico in senso inverso, viene precisato. “Un numero elevato di segnali a un portale di galleria comporta una riduzione della loro efficacia, ragione per cui si è rinunciato a posare una segnaletica che richiami l’attenzione sul rischio di appannamento del parabrezza”, viene spiegato. Come è il caso della galleria Isla Bella nella zona di Rothenbrunnen-Bonaduz, citata come esempio nell’incarico.

Secondo l’esecutivo, la galleria San Fedele – di competenza dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) – è già dotata di un impianto di ventilazione che viene costantemente ottimizzato e che negli ultimi mesi avrebbe permesso di ridurre sensibilmente il fenomeno.

Accolta invece la richiesta di principio di far presente all’USTRA di integrare misure preventive contro l’appannamento già nella progettazione e nel risanamento delle future gallerie. Il Governo propone quindi al Gran Consiglio di respingere l’incarico per il punto relativo alla segnaletica e di accoglierlo per quello concernente la prevenzione generale, stralciandolo come evaso.