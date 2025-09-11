The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

GR: Greenpeace allestisce un barile nucleare nella gola del Reno

Keystone-SDA

L'organizzazione ambientalista Greenpeace ha installato oggi un enorme bidone di scorie nucleari nella gola del Reno, vicino a Versam (GR). L'azione artistica è una risposta ai piani del Consiglio federale di autorizzare nuovamente la costruzione di nuove centrali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’installazione di colore giallo è stata costruita interamente in legno, è alta 4,5 metri e ha una circonferenza di oltre 17 metri, ha reso noto Greenpeace. Il barile dovrebbe già essere smantellato in giornata.

Lo straordinario paesaggio della Gola del Reno è rappresentativo della bellezza della Svizzera, ha scritto Greenpeace. Il fiume attraversa otto cantoni, nei quali vive oltre il 40% della popolazione svizzera.

Nelle prossime settimane, Greenpeace Svizzera girerà le città elvetiche con il barile. L’obiettivo è quello di promuovere le energie rinnovabili, la sovranità della Svizzera e l’ambiente rispetto al progetto del Consiglio federale di rilanciare l’energia nucleare.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Aylin Elçi

Vorreste sapere se siete a rischio di contrarre una malattia? Perché sì o perché no?

Fino a che punto vorreste conoscere in anticipo una possibile predisposizione a una malattia? Raccontateci la vostra storia.

Partecipa alla discussione
1 Mi piace
2 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
67 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR