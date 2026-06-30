GR: i prossimi passi per reinsediare le linci nei Grigioni

Keystone-SDA

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Il Canton Grigioni intende rilasciare due linci in Surselva a seguito dell'abbattimento erroneo da parte di un guardiano della selvaggina nel 2024. Il primo esemplare dovrebbe essere catturato nel corso del prossimo inverno nel Giura. Lo ha annunciato oggi la Consigliera di Stato Carmelia Maissen durante un incontro con i media.

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(Keystone-ATS) Il Governo voleva reintrodurre le due linci già quest’anno. Ma i piani sono stati sospesi a seguito di due mozioni inoltrate dal Centro e dall’UDC, che volevano fermare l’operazione. Due settimane fa la maggioranza del Gran Consiglio grigionese si è espressa a favore delle reintroduzione. Per questo motivo i lavori sono ripresi.

L’Ufficio cantonale per la caccia e la pesca è in contatto con l’Ufficio federale dell’ambiente e la Fondazione Kora, attiva nell’ecologia dei carnivori e nella gestione della fauna selvatica. Secondo Maissen entrambi collaboreranno all’azione.

Gli esemplari potranno essere catturati però solo in inverno.”Il periodo è stato scelto in modo che, se ci fossero cuccioli, questi possano sopravvivere senza la madre e che nel contempo non vengano narcotizzate linci femmina in stato avanzato di gravidanza”, ha spiegato il responsabile cantonale grandi predatori, Arno Puorger, a Keystone-ATS.