GR: il Canton Grigioni lancia la lotta contro la violenza domestica

Il Governo retico ha posto in consultazione una legge che mira a prevenire e lottare contro la violenza domestica. Per farlo punta a una maggiore collaborazione fra specialisti, autorità e organizzazioni private e allo scambio di dati. In questo modo sarà possibile seguire gli sviluppi e valutare le misure idonee per combattere la violenza domestica, si legge in un comunicato odierno.

(Keystone-ATS) Con un nuovo disegno di legge il Governo retico intende lanciare un segnale chiaro: nella nostra società non c’è spazio per la violenza e che essa viene prevenuta e combattuta in modo mirato. Per questo l’esecutivo cantonale ha messo in consultazione fino al 18 dicembre un nuovo progetto di legge contro la violenza domestica. “Le normative perseguono tre obiettivi principali: il rafforzamento della prevenzione e della sensibilizzazione, una migliore protezione e sostegno alle persone colpite e la collaborazione di tutti gli organismi coinvolti”, ha spiegato il Consigliere di Stato, Marcus Caduff, interpellato da Keystone-ATS.

Gli sviluppi che hanno portato alla nuova legge

La prevenzione e la lotta contro la violenza di genere sono state inserite nei programmi di Governo del 2021-2024 e in quello attuale 2025-2028. Nel 2014 è stato creato il Centro cantonale di coordinamento contro la violenza domestica. Nel 2020 sono state istituite delle tavole rotonde, alle quali partecipano diversi enti. Nello stesso anno è anche nata la strategia cantonale contro la violenza domestica. A livello nazionale nel 2018 è stata ratificata la Convenzione di Istanbul, che mira a combattere e prevenire la violenza verso le donne e quella domestica. “Questi sviluppi hanno portato il Cantone a riconoscere la necessità di sancire per legge un approccio coordinato”, continua Caduff.

Di ciò si occuperà il Servizio di coordinamento violenza domestica, ovvero di promuovere la collaborazione fra tutte le autorità e le istituzioni attive in questo campo. Fra queste ci sono ad esempio la polizia cantonale grigionese, la procura pubblica, i tribunali, la casa per le donne e i servizi sociali cantonali.

232 reati di violenza domestica nel 2024

Secondo la nota, la situazione delle persone che dipendono emotivamente, finanziariamente o in altro modo da una persona che ha perpetrato violenza è particolarmente difficile. “Per loro è particolarmente difficile uscire da una relazione violenta, ciò rende ancora più importanti meccanismi di protezione efficaci e una stretta collaborazione tra i servizi coinvolti”, scrive il Governo.

Nel 2024 nei Grigioni sono stati registrati 232 reati nel settore della violenza domestica, in calo del 6% rispetto all’anno prima. È ciò che si evince dalla statistica criminale di polizia pubblicata questa primavera. “Va notato che queste statistiche registrano solo i reati denunciati alla polizia”, sottolinea Caduff. Può darsi dunque che il numero effettivo di casi sia più alto.