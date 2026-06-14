GR: il Comune di Albula/Alvra ha una nuova sindaca

Keystone-SDA

La giurista Manuela Gebert è stata eletta sindaca del Comune di Albula/Alvra. La 51enne di professione giurista seguirà a Daniel Albertin che ha guidato il Comune, conosciuto in tutto il mondo per la frana di Brienz/Brinzauls, negli ultimi 12 anni.

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(Keystone-ATS) Manuela Gebert è stata eletta con 332 voti ed è la prima sindaca a capo del Comune nel cuore dei Grigioni. Il Comune è nato nel 2015 dalla fusione delle sette frazioni di Alvaneu, Alvaschein, Brienz/Brinzauls, Mon, Stierva, Surava e Tiefencastel. Da allora il Comune è stato guidato dall’attuale sindaco Daniel Albertin. La giurista indipendente è stata l’unica candidata in corsa per la poltrona di sindaco.

La 51enne vive da sette anni nella frazione di Alvaneu. Nata a Thun e cresciuta nel Canton Soletta, durante la settimana lavora in uno studio di avvocatura a Berna. “Volevo evitare che si ripetesse la situazione di due anni fa”, ha spiegato Gebert a Keystone-ATS, riferendosi alla ricerca di un nuovo sindaco andata a vuoto. “Ho quindi pensato di mettermi a disposizione e di impegnarmi per il mio Comune”.

Fra le grandi sfide da affrontare ci sarà il ricollocamento degli abitanti, che hanno deciso di abbandonare definitivamente Brienz/Brinzauls. Stando agli ultimi dati pubblicati dalle autorità comunali sono in totale 42 le richieste di trasferimento preventivo. “Ci saranno ancora diverse domande legali da chiarire. E non sarà un compito facile”, ha spiegato Gebert.

La neo sindaca cita anche lo spopolamento come sfida futura. Il Comune di Albula/Alvra contava alla fine del 2024 1’354 abitanti.