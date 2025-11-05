GR: il terzo grattacielo di Coira vedrà la luce nel 2028

Keystone-SDA

La società edilizia "City West" ha ottenuto il permesso da parte della città di Coira di costruire il terzo grattacielo a Coira ovest. L'inizio dei lavori è previsto per l'inizio di febbraio 2026.

1 minuto

(Keystone-ATS) La nuova torre, progettata dallo studio di architettura domenig architekten AG, comprende 77 appartamenti da 21⁄2 a 41⁄2 locali. I tempi di costruzione si aggirano attorno ai due anni e mezzo. È previsto che i primi appartamenti saranno pronti nel corso del 2028.

Secondo un comunicato odierno dello studio di architettura, la società “City West” creerà spazi abitativi e lavorativi attraenti in una posizione centrale e contribuirà allo sviluppo del quartiere urbano Coira ovest.

L’anno scorso la popolazione della città era andata alle urne per concedere un “diritto edificatorio permanente e indipendente” all’impresa. Il risultato era risicato: la differenza fra favorevoli e contrari era di soli 156 voti. Un cittadino aveva presentato ricorso, chiedendo di annullare la votazione. L’allora Tribunale amministrativo dei Grigioni aveva deciso di non entrare in materia e aveva appoggiato l’argomento, secondo cui il ricorso era stato presentato troppo tardi.