GR: in 17’000 a espo professioni Fiutscher, nuovo record

Keystone-SDA

Si è conclusa ieri alla Stadthalle di Coira dopo cinque giorni l'ottava edizione dell'espo professioni Fiutscher. In tutto, sono accorsi 17'000 visitatori, tra cui 4'000 studenti provenienti dal Cantone, stabilendo un nuovo record, si legge in una nota degli organizzatori.

1 minuto

(Keystone-ATS) Quest’anno un numero crescente di adulti ha visitato la fiera, precisa il comunicato. Gli organizzatori sottolineano inoltre che la qualità degli 89 stand di espositori, nei quali gli apprendisti hanno presentato 184 professioni, è ulteriormente aumentata. Alla Fiutscher sono accorsi anche 266 studenti delle valli del Grigionitaliano.

Per l’Unione grigione arti e mestieri, la più grande associazione economica del Cantone che in questa occasione ha festeggiato il 125esimo anniversario, “il rafforzamento della formazione professionale è un elemento centrale per contrastare la carenza di personale qualificato nei Grigioni”, si legge nella nota.

Nel quadro della fiera si sono svolti anche i campionati europei dei professionisti della carne. La medaglia d’oro è andata al tedesco David Hilpert, mentre il bernese Sven Lauber, che due anni fa aveva vinto il titolo elvetico, si è classificato secondo. A completare il podio l’austriaca Simone Tieber.

La prossima edizione della Fiutscher, prevista dall’11 al 15 novembre 2026, si terrà nel nuovo padiglione degli eventi di Obere Au a Coira, con più spazio a disposizione.