GR: in Val Calanca verrà costruito un nuovo bacino antincendio

Keystone-SDA

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Il Governo grigionese ha stanziato un contributo pari a 692'500 franchi per potenziare la strada forestale Guald e la costruzione di un nuovo bacino antincendio a Pian dela Bragna nel Comune di Calanca. I costi complessivi ammontano a 900'000 franchi.

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(Keystone-ATS) Con questo progetto il Comune di Calanca intende garantire da una parte l’infrastruttura per l’acqua di spegnimento e dall’altra sistemare la strada d’accesso al bosco, si legge oggi in un comunicato del Governo retico. L’attuale bacino antincendio si trova in una posizione di fondamentale importanza per la lotta agli incendi boschivi in Val Calanca.

“Consente di garantire la copertura di quasi tutti i boschi di protezione del Comune di Calanca e della parte superiore di Buseno”, continua la nota. Il problema è che non è molto profondo e ciò rende difficile l’impiego di grandi elicotteri. Per questo la vasca verrà ampliata fino a raggiungere una capienza di 450 metri cubi.

La strada forestale per raggiungere la vasca a oltre 1’600 metri di quota sopra Arvigo verrà risanata. Sul fondo verrà posata una nuova pavimentazione in conglomerato bitumoso al fine di eliminare i problemi legati all’erosione.